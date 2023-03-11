25-летний молодой человек жестоко расправился с родным человеком и сбросил тело матери в колодец

В Полтавской области, где молодежь любит веселиться под песни фанатов путина, в начале марта суд вынес приговор жителю города Кременчуг, который в 2021 году убил собственную мать, а тело ее спрятал под кучей мусора в колодце.

Об этом пишет местное издание со ссылкой на реестр судебных решений.

Согласно информации правоохранителей, в ночь с четвертого на пятое августа 2021 обвиняемый 25-летний Кирилл Д. находился у себя дома вместе с матерью — женщиной 1973 года рождения. Приблизительно в четыре часа утра между ними возник спор, и парень решил использовать силу для того, чтобы "доказать свою правоту".

Схватив топор, он ударил мать обухом по голове. От удара женщина упала на пол, а сын продолжил наносить ей удары руками и ногами. После этого убийца нашел кусок ткани, обмотал его вокруг шеи матери и задушил ее.

Чтобы скрыть преступление, Кирилл сбросил тело убитой в колодец и забросал его сверху личными вещами погибшей и мусором.

Когда в суде привели доказательства преступления, молодой человек отказался признавать свою вину. Он рассказал, что якобы ссорился с мамой из-за того, что похищал вещи из дома, имел проблемы с работой и заработком, но об убийстве даже не думал. А в ту ужасную ночь вроде бы возвращался домой, чтобы забрать некоторые вещи, звал мать, но та не ответила. Беспорядка во дворе он не заметил.

Следующие две недели Кирилл проживал то у девушки, то у знакомого, то в другом месте, которое нельзя было назвать. Телефон выключил, поскольку не думал, что ему может кто-нибудь позвонить.

Несмотря на попытки оправдаться, суд отправил Кирилла на 12 лет за решетку. До вступления приговора в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось о другой трагедии, которая произошла под Житомиром: там отец убил свою дочь и сжег ее тело в печи.