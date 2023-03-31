Жорстоке вбивство на Святвечір: на Закарпатті чоловік забив палицею до смерті двох дітей коханої

На суді чоловік лише частково визнав провину

У Закарпатській області, де останнім часом суспільство бентежать повідомлення про галтування неповнолітніх, суд звершив розгляд справи щодо вбивства двох дітей та травмування їхньої матері.

Подробиці жахливого інциденту повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

Згідно інформації правоохоронців, трагедія сталася в місті Тячеві 6 січня 2021 року.

"Прокурорами в суді доведено, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю співмешканкою. Під час суперечки він наніс їй, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а жінку вдалося врятувати", — повідомили у прокуратурі.

"За даними прокуратури, чоловік завдавав ударів своїм жертвам дерев'яною палицею", — повідомила в коментарі речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Чоловіку інкримінували замах на умисне вбивство кількох осіб та вбивство двох малолітніх дітей, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст.115 КК України).

На час слідства обвинувачений утримувався під вартою без можливості внесення застави. Там він перебуватиме і до набрання вироком законної сили.

На суді підозрюваний свою провину визнав лише частково, проте слідство довело його вину.

Суд засудив його до довічного позбавлення волі. Також засуджений повинен сплатити потерпілій 2,4 млн грн.

Раніше повідомлялося про те, що в Тернопільській області чоловік через ревнощі катував праскою, а потім задушив дружину.