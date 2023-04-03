Пытался убедить суд, что убитая любила насилие во время секса: под Полтавой мужчина задушил жену лосинами

Перед убийством обвиняемый несколько раз насиловал женщину

В Полтавской области, где ранее молодой человек ударил топором и задушил родную мать, суд недавно рассмотрел дело, в котором также говорилось об убийстве через удушение.

Некоторые детали инцидента рассказали в областной прокуратуре.

"При публичном обвинении Миргородской окружной прокуратуры 29-летний местный житель признан виновным в нескольких фактах изнасилований супруги, повлекших тяжкие последствия, и умышленном убийстве, совершенном с целью сокрытия этих уголовных правонарушений, соединенных с изнасилованием ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В то же время местные СМИ приводят больше подробностей ужасающего инцидента, ссылаясь на Единый государственный реестр судебных решений.

Согласно информации в нем, 23 марта Шишацкий райсуд Полтавщины вынес приговор 29-летнему Алексею Белоусову, который из-за ревности насиловал свою жену и убил ее.

Из материалов дела известно, что после того, как в июне 2021 года мужчина уехал на заработки в Кривой Рог, у супругов начали ухудшаться отношения. Из Единого государственного реестра известно, что во время ссоры жена сообщила Белоусову, что уходит от него, потому что решила строить отношения с другим человеком. Муж сильно разозлился и решил отомстить жене.

Под предлогом попытки примирения он заманил женщину в лес, где напал на нее и изнасиловал. Затем подобное повторилось снова.

Когда женщина написала заявление в полицию об обоих случаях изнасилования, к Белоусову обратились правоохранители за объяснениями, но он все отрицал. Позже мужчина стал скрываться у родственников и знакомых.

Кроме того, Белоусов, по версии следствия, решил еще раз поговорить с женой, чтобы та забрала заявление, решив, что в случае отказа женщины он ее убьет, чтобы никто не мог подтвердить обвинение.

На месте преступления

Так, 24 июля того же года потерпевшая была в гостях у кумовьев и возвращалась поздно вечером домой. Белоусов ее встретил и потребовал, чтобы она забрала заявление, но женщина отказывалась. Тогда он ее ударил и оттащил в заброшенный сад, где душил и насиловал.

После этого мужчина завязал на горле женщины ее же лосины, запихнув один конец в рот. После совершённого Белоусов увидел, что женщина не подает признаков жизни и скрылся с места преступления.

В суде подозреваемый свою вину признал частично. Он отрицал первые два изнасилования, а об убийстве сказал, что совершил его нечаянно. Рассказал, что жена будто бы любила, когда во время секса проявлялось насилие, и в тот день он, вероятно, не рассчитал силы и убил ее.

Однако суд критически отнесся к показаниям обвиняемого и признал его виновным в изнасиловании и убийстве (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишение свободы, и обязал возместить по 500 тысяч грн моральной компенсации матери погибшей и двум детям. Кроме того, осужденный должен возместить 15 622 грн материального ущерба и процессуальных расходов.

Также Белоусов должен возместить расходы в пользу государства 61 573 грн на проведение экспертиз.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Ранее сообщалось об убийстве в Черкассах, где полицейский задушил жену, набросив петлю на шею.