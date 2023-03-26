Вбив дружину, сховав тіло у мішок і тиждень тримав його дома: у Хмельницькому сталася моторошна подія

Свій вчинок вбивця пояснив тим, що вже перебував на умовному покаранні і боявся реального ув’язнення

На Хмельниччині, де нещодавно суд виніс рішення у справі педагога-вбивці, сталася ще одна жахлива подія: чоловік позбавив життя свою співмешканку і протягом тижня тримав її тіло в квартирі.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

"У квартирі підозрюваного правоохоронці виявили мішок, в якому знаходилось тіло його співмешканки з численними тілесними ушкодженнями. За висновками експерта, загинула жінка приблизно за тиждень до того", — зазначили у відомстві.

Як з’ясували правоохоронці, під час спільного вживання спиртного і наркотиків між співмешканцями виникла сварка, під час якої затриманий сильно побив потерпілу. А коли побачив, що вона померла, заховав тіло в мішок і щільно замотав скотчем.

Понад тиждень чоловік приховував злочин. Свій вчинок пояснив тим, що вже перебував на умовному за нанесення тілесних ушкоджень і боявся реального ув’язнення.

Зізнатися правоохоронцям підозрюваного вмовив його батько, який першим дізнався про те, що сталося.

В результаті зловмисника засудили до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося про не менше страшну подію на Київщині, де жінка отруїла талієм свого колишнього коханця, а також ще чотирьох людей.