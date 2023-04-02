Сильно бив у живіт і по всьому тілу: в Дніпрі чоловік забив до смерті 4-річного сина співмешканки

За скоєний злочин вбивці "світить" до 10 років за гратами

В місті Дніпро повторилась сумна історія з побиттям дорослим малолітньої дитини зі смертельними наслідками.

Про подробиці жахливого інциденту розповіли у поліції області.

"Поліція Дніпра затримала 29-річного підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень малолітній дитині", — сказано у повідомленні правоохоронців.

На сторінці у соціальній мережі говориться про те, що 30 березня поліцейські отримали повідомлення про смерть 4-річної дитини в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпра. Під час огляду на тілі хлопчика були виявлені тілесні ушкодження.

У ході розслідування обставин смерті малолітнього поліцейські з’ясували, що до його загибелі причетний співмешканець матері хлопчика – саме він завдав 4-річній дитині кілька ударів у живіт та по тілу. Від отриманих травм дитя померло.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний у вбивстві

"31 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин — до 10 років позбавлення волі", — говориться у повідомленні правоохоронців.

У коментарях до посту поліції українці обурюються тим, що за вбивство дитини негідник отримає порівняно невеликий строк. І вимагають "стріляти" вбивць у подібних випадках. Крім того, пропонують покарати і матір хлопчика, яка допустила такий жах зі своїм дитям.

Раніше повідомлялося про не менш жахливий випадок, який мав місце під Житомиром: там чоловік вбив доньку, а тіло її спалив у печі.