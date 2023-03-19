Любов тривала недовго: в Києві жінка всадила ножа в спину молодшому на 16 років коханому

За скоєне підозрюваній "світить" від п’яти до восьми років позбавлення волі

В Києві на Троєщині днями стався сумний кримінальний "фінал" відношень однієї цивільної пари. Але, на відміну від Львова в ролі старшого за віком партнера і вірогідного убивці виступала 36-річна жінка.

Про деталі інциденту розповіли у Відділі комунікації столичної поліції.

"Подія сталася на вулиці Лаврухіна, у Деснянському районі Києва. До поліції зателефонувала жінка з повідомленням про те, що її 20-річний співмешканець повернувся додому з ножовим пораненням… Досудовим розслідуванням було встановлено, що ножове поранення чоловікові спричинила 36-річна заявниця — його співмешканка, яка намагалася приховати від слідства свою причетність до скоєння злочину та вигадала інші обставини події", — йдеться у повідомленні.

Підозрювана у замаху на життя юнака

З'ясувалося, що між жінкою та чоловіком стався словесний конфлікт, в ході якого підозрювана вдарила потерпілого у спину кухонним ножем, а потім змила з нього кров.

Фігурантку було затримано. Слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

На місці злочину

Наразі слідчі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваній може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про те, що у Вінниці під час зустрічі "старих друзів" один з них згадав давню образу і вбив товариша по чарці.