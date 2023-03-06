Педагог стала вбивцею: під Хмельницьким вихователька дитсадка позбавила життя коханку чоловіка

Суперницею жінки виявилася вчителька місцевої школи

На Хмельниччині, де восени хлопець задушив дівчину, намагаючись зав’язати з нею знайомство, суд виніс рішення у справі про вбивство жінки, яке сталася кілька років тому.

Про деталі події розповідає видання для українців у Польщі.

Зазначається, що в одному із населених пунктів Шепетівського району вихователька дитячого садка, дізнавшись, що її чоловік знаходиться у коханки, вчительки місцевої школи, разом із зятем під’їхали до будинку суперниці та влаштували над нею розправу.

Педагог била господарку металевим совком, а зять штовхнув її з такою силою, що жінка вдарилася об стіну, залишивши на ній сліди крові.

Вчинивши злодіяння, педагог із зятем поїхали додому, а їхня жертва за годину померла. Її тіло пролежало в будинку два дні, доки його випадково не виявили сусіди.

Вони викликали поліцію та медиків, які констатували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму у вигляді перелому правої скроневої кістки зі стисненням та усуненням речовини головного мозку та тотальним крововиливом.

Під час слухань у суді обвинувачена розповіла, що ввечері до неї зателефонувала кума і повідомила, що вкотре бачила її чоловіка у коханки. Педагог знала, що чоловік протягом трьох років зраджував їй з вчителькою місцевої школи. Кожна зустріч коханців закінчувалася скандалами та сімейними "розбірками".

Жінка стверджувала, що була змушена терпіти походи чоловіка "наліво", оскільки не хотіла втратити права на будинок, у будівництві якого брала участь.

Того трагічного дня, почувши про чергову зустріч чоловіка з коханкою, вона нібито вирішила "поговорити" з нею і вирушила із зятем до будинку суперниці. Але та вирішила ухилитися від неприємних розмов і замкнулась у сараї.

Коли педагог із зятем спробували вивести коханку чоловіка для "розмови", почалася сутичка, під час якої потерпілій завдали побої, не сумісні з життям.

Під час слухань у суді педагог та її зять намагалися звалити провину один на одного, але в результаті судді прийняли рішення позбавити їх обох волі на 8 років та 6 місяців, а також стягнути з кожного по 200 тисяч гривень моральної шкоди на користь родичів загиблої.

Раніше повідомлялося про жорстоке вбивство під Рівним, де хлопець до смерті забив молотком 17-річну дівчину.