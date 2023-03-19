Любовь длилась недолго: в Киеве женщина всадила нож в спину младшему на 16 лет любимому

За совершенное подозреваемой "светит" от пяти до восьми лет лишения свободы

В Киеве на Троещине на днях произошел печальный криминальный "финал" отношений одной гражданской пары. Но, в отличие от Львова, в роли старшего по возрасту партнера и вероятного убийцы выступала 36-летняя женщина.

О деталях инцидента рассказали в Отделе коммуникации столичной полиции.

"Событие произошло на улице Лаврухина, в Деснянском районе Киева. В полицию позвонила женщина с сообщением о том, что ее 20-летний сожитель вернулся домой с ножевым ранением… Досудебным расследованием было установлено, что ножевое ранение мужчине нанесла 36-летняя заявительница — его сожительница, пытавшаяся скрыть от следствия свою причастность к совершению преступления и придумала другие обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Подозреваемая в покушении на жизнь юноши

Выяснилось, что между женщиной и мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила потерпевшего в спину кухонным ножом, а затем смыла с него кровь.

Фигурантка была задержана. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

На месте преступления

Следователи направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. Подозреваемой может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Виннице во время встречи "старых друзей" один из них вспомнил давнюю обиду и убил собутыльника.