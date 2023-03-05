Сім років ґвалтував малолітніх дочок: на Закарпатті судитимуть горе-батька

У разі визнання судом провини підозрюваного він може провести в тюрмі решту свого життя

У Закарпатській області, де чоловік забив до смерті рідну матір та погрожував ножем поліцейському, обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця за фактом систематичного вчинення ним сексуального насильства щодо своїх дочок.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

"Слідством встановлено, що протиправні дії чоловік вчиняв протягом 2015-2022 років. Він неодноразово ґвалтував малолітніх дочок, чинячи на них психологічний тиск та погрожуючи побиттям у разі опору", — сказано у повідомленні правоохоронців.

Наприкінці вересня минулого року про дії батька поліції розповіла одна із дівчаток. Тоді ж чоловіка затримали і зараз він перебуває під вартою без права на внесення застави. Дітей відвезли у безпечне місце, вилучивши із родини – батько виховував дівчаток самостійно.

Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні протиправних дій, на нього чекає суворе покарання, аж до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про те, що на Рівненщині брат вітчима зґвалтував 12-річну дівчинку і вона завагітніла.