Вдарив кулаком по голові та загнав під ліжко: на Житомирщині батько вбив свою дитину і спалив її тіло в печі

Вбивство рідної доньки зловмисники приховували дев’ять місяців, щоб продовжувати отримувати на неї державні виплати

В Житомирській області, де восени друг сім'ї позбавив життя відому кондитера, на днях суд виніс рішення по ще одній резонансній справі: батьки вбили 5-річну доньку і спалили її тіло в печі.

Про деталі жахливого злочину розповіли у Житомирській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що 50-річний чоловік жорстоко вбив власну 5-річну дитину, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Трагедія сталася у серпні 2018 року. Тоді засудженого роздратував плач його найстаршої доньки (усього пара виховувала трьох спільних дітей), яка була дитиною з особливими потребами. Чоловік вдарив її кулаком по голові та загнав під ліжко.

Через декілька годин до дівчинки, яка ховалася під ліжком від батька, підійшла матір. Жінка помітила на голові дитини сліди ударів і попри її скарги на біль замість виклику швидкої допомогу поклала спати.

Наступного ранку дівчинка ще була жива. Однак батько вирішив, що її рятувати пізно. Аби приховати злочин, він спалив тіло доньки в печі, а попіл викинув у річку.

Вбивство рідної доньки обвинувачені приховували дев’ять місяців і продовжували отримувати виплати від держави на вбиту дитину.

З метою пошуку слідів злочину, правоохоронці перекрили русло річки, де виявили людські рештки зі слідами термічного спалення. Низкою проведених судових експертиз було встановлено, що це рештки дитини.

У суді фігуранти свою вину не визнали, відповідальність перекладали один на одного. У скоєному не розкаялися.

Ювенальним прокурором з урахуванням зібраних доказів було доведено вину обвинувачених, на підставі чого суд обом виніс покарання. Чоловіка та жінку засудили, відповідно, до 15 та 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про те, що під Хмельницьким вихователька дитсадка позбавила життя коханку чоловіка.