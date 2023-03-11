25-річний молодик жорстоко розправився з рідною людиною і скинув її тіло в колодязь

В Полтавській області, де молодь любить веселитися під пісні фанатів путіна, на початку березня суд виніс вирок жителю міста Кременчук, який у 2021 році вбив власну матір, а її тіло сховав під купою сміття у колодязі.

Про це пише місцеве видання з посиланням на реєстр судових рішень.

Згідно з інформацією правоохоронців, в ніч з четвертого на п’яте серпня 2021 року обвинувачений 25-річний Кирило Д. перебував у себе вдома разом з матір’ю – жінкою 1973 року народження. Приблизно о четвертій годині ранку між ними виникла суперечка, і молодик вирішив використати силу для того, щоб "довести свою правоту".

Схопивши сокиру, він вдарив матір обухом по голові. Від удару та впала на підлогу, а син продовжив наносити їй удари руками і ногами. Після цього негідник знайшов шматок тканини, обмотав його навколо шиї матері і задушив її.

Щоб приховати злочин, Кирило скинув тіло вбитої у колодязь і закидав його зверху особистими речами загиблої та сміттям.

Коли в суді привели докази злочину, молодик відмовився визнавати свою вину. Він розповів, що буцімто мама сварила його за те, що він довго не міг знайти роботу і викрадав з дому речі, але про вбивство він навіть не думав. А тієї жахливої ночі начебто повертався додому, щоб забрати деякі речі, звав матір, але та не відповідала. Безладу у дворі він не помітив.

Наступні два тижні Кирило, за його словами, проживав то у дівчини, то у знайомого, то в іншому місці, яке не міг назвати. Телефон вимкнув, оскільки не думав, що йому може хтось зателефонувати.

Незважаючи на спроби виправдатися, суд прийняв до уваги докази правоохоронців і відправив Кирила на 12 років за грати. До набрання вироком законної сили, засуджений буде знаходитись під вартою.

Раніше повідомлялося про іншу трагедію, яка сталася під Житомиром: там батько вбив свою доньку і спалив її тіло в печі.