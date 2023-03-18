Згадували колишні часи: у Вінниці чоловік убив знайомого через давню образу

Вбитий працював охоронцем на місцевому підприємстві

У Вінницькій області, де місяць тому позбавили життя бізнесмена з Одеси, сталося ще одне вбивство: в ніч з 15 на 16 березня, на території одного з підприємств обласного центру чоловік вбив охоронця через давню образу.

Про це повідомили у поліції Вінниччини.

За словами правоохоронців, повідомлення про виявлення чоловіка з ознаками насильницької смерті до поліції надійшло від лікарів швидкої медичної допомоги. Проведеними на місці події першочерговими заходами, слідчі, оперативники та криміналісти зібрали докази причетності до злочину 48-річного знайомого потерпілого.

За попередньою інформацією, підозрюваний завітав до свого знайомого, який працював охоронцем на підприємстві. Чоловіки влаштували застілля, під час якого, певно, почали згадувати колишні часи. При цьому гостеві прийшли до пам'яті якісь не надто приємні речі з минулого, і між чоловіками виник конфлікт.

Зловмисник побив знайомого до втрати свідомості, витягнув його з приміщення на вулицю, а сам пішов додому. Через деякий час чоловік помер від отриманих травм.

Наразі ймовірний вбивця затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

За такий злочин зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Затриманому повідомлено про підозру, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід на період досудового розслідування.

Раніше повідомлялося про інший прикрий випадок, який трапився на Закарпатті: там син зарізав рідну матір і розповів про все сусідові.