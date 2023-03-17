Зарізав матір і "похвалився" про це сусідові: на Закарпатті молодик позбавив життя рідну людину

У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс матері декілька ран

В Закарпатській області чергова сварка між кровними родичами завершилася смертю одного з них: у селі на Хустщині 26-річний молодик вбив свою маму.

Про це повідомили у обласному відділенні Нацполіції області.

"Закарпатська поліція затримала 26-річного мешканця села Іза за вбивство матері. За інформацією правоохоронців, чоловік під час сварки ножем зарізав свою матір. Про скоєне він розповів своєму сусідові, який викликав правоохоронців", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Згідно з їх інформацією, коли поліція прибула за вказаною сусідом адресою, то виявила тіло 55-річної жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановили поліцейські, кількома годинами раніше між жінкою та її 26-річним сином виник побутовий конфлікт. У розпалі сварки син вхопив ножа і наніс матері декілька ран.

Від отриманих травм 55-річна жінка померла на місці.

Сина-вбивцю затримали і зараз він перебуває у слідчому в ізоляторі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про те, що на Закарпатті чоловік сім років ґвалтував рідних доньок, за що постане перед судом.