На Одещині слідчий застрелив дівчину-поліцейську: суд виніс вирок

На момент скоєння злочину засуджений мав звання "старший лейтенант поліції"

На Одещині, де напередодні топ-поліцейська потрапила в серйозну аварію, Савранський районний суд виніс вирок у іншій резонансній справі – про вбивство поліцейським своєї колеги.

Про це йдеться у вироку суду, згідно з яким правоохоронець отримав умовний строк.

Сама НП сталася у серпні 2022 року, у службовому приміщенні поліції. Засуджений на момент скоєння кримінального правопорушення обіймав посаду слідчого, мав звання "старший лейтенант поліції".

Встановлено, що офіцер зайшов у службовий кабінет, де перебували його колеги, зокрема 26-річна поліцейська дівчина. Засуджений поклав на стіл свою табельну зброю — пістолет "Макарова", який попри інструкції був без кобури. Потім вирішив сховати пістолет у сейф, розташований поруч із його робочим місцем.

"Вказаний пістолет був споряджений боєприпасами, а саме 8 патронами калібру 9х18 мм, з яких 7 були в магазині пістолета, а один, з невстановлених підстав, — у патроннику", — йдеться у вироку.

Коли фігурант справи взяв зброю до рук, щоб покласти в сейф, то необережно натиснув на спусковий гачок і вистрілив. Куля потрапила до голови потерпілої, яка від поранення загинула.

Суд визнав поліцейського винним у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з випробуванням 3 роки. Також засуджений має сплатити сім’ї вбитої 1 млн грн як відшкодування моральної шкоди та 198 тис. 340 грн — матеріальної шкоди (похорон, пам’ятник тощо).

Раніше розповідалося про інший випадок убивства людини колегою: під Хмельницьким вихователька дитсадка позбавила життя вчительку, котра була коханкою її чоловіка.