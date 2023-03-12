Наніс однорічному малюку 19 ударів по голові та тілу: під Дніпром чоловік по-звірячому вбив дитину

Хлопчик залишався живим ще 10 годин після побиття і його життя можна було врятувати

На Дніпропетровщині, де у лютому місцевий житель відкрив газ і згорів живцем у будинку, суд визнав винним раніше судимого чоловіка за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень дитині, від яких вона померла.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2020 року житель міста Зеленодольськ спільно із співмешканкою вживали алкогольні напої. На ґрунті гніву, який виник у чоловіка через плач дитини, він наніс малолітньому сину цивільної дружини не менше 19 ударів по голові та тілу. Від одержаних травм малюк, віком 1 рік 11 місяців помер.

У момент скоєння злочину мати хлопчика знаходилась в тій же кімнаті, але не вчинила жодних дій щодо припинення протиправної поведінки свого співмешканця та надання медичної допомоги дитині.

За висновками експертів, хлопчик залишався живим ще 10 годин після отриманих травм і при своєчасній медичній допомозі була можливість врятувати його життя.

За скоєне вбивство чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі. Також винесено обвинувальний вирок жінці — за фактом завідомого залишення дитини в небезпеці, що спричинило її смерть. Горе-матір засуджено до 4 років позбавлення волі. Крім того, її позбавлено батьківських прав щодо двох інших малолітніх дітей.

Раніше повідомлялося про жахливу розправу на Житомирщині, де батько вбив свою дитину і спалив її тіло в печі.