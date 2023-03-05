Забил до смерти родную мать и угрожал ножом полицейскому: на Закарпатье суд вынес приговор местному жителю

В суде обвиняемый отрицал свою вину и выдвигал собственную версию произошедшего

В Закарпатской области, где в декабре мужчина убил бензопилой своего дядю, суд приговорил к 8 годам лишения свободы местного жителя за нанесение матери тяжких телесных повреждений, от которых она впоследствии скончалась.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры.

Несмотря на то, что события происходили еще в сентябре 2016 года, в суде прокурор смог доказать, что в ходе ссоры с матерью обвиняемый нанес ей несколько ударов, от которых женщина впоследствии скончалась.

Перед смертью мать рассказала, что сын избивал ее не один раз, однако она старалась не "выносить сор из избы" и скрывала данные факты правоохранительных органов.

Через несколько дней после смерти женщины участковый инспектор полиции пришел к закарпатцу с целью изучения обстоятельств дела, но тот встретил его в состоянии алкогольного опьянения с кухонным ножом в руках, угрожая лишить жизни.

В суде обвиняемый свою вину полностью отрицал и рассказывал собственную версию событий. Тем не менее, суд признал собранные стороной обвинения доказательства как полностью подтверждающими вину мужчины в совершенном преступлении. Через некоторое время приговор должен вступить в силу.

Рассказывая о происшествии, в прокуратуре отмечают, что в 2017 году мужчина уже был осужден по данному делу, но тогда апелляционный суд отменил приговор и назначил новое судебное разбирательство, которое и завершилось вынесением указанного приговора.

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