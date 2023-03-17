Зарезал мать и "похвастался" об этом соседу: на Закарпатье молодой человек лишил жизни родного человека

В разгар ссоры сын схватил нож и нанес матери несколько ран

В Закарпатской области очередная ссора между кровными родственниками и завершилась смертью одного из них: в селе на Хустщине 26-летний парень убил свою маму.

Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции области.

"Закарпатская полиция задержала 26-летнего жителя села Иза за убийство матери. По информации правоохранителей, мужчина во время ссоры ножом зарезал свою мать. О совершенном он рассказал своему соседу, который вызвал правоохранителей", — говорится в сообщении правоохранителей.

Согласно их информации, когда полиция прибыла по указанному соседу адресу, то обнаружила тело 55-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Как установили полицейские, несколькими часами раньше между женщиной и ее 26-летним сыном возник бытовой конфликт. В разгар ссоры сын схватил нож и нанес матери несколько ран.

От полученных травм 55-летняя женщина скончалась на месте.

Сына-убийцу задержали и сейчас находится в следственном изоляторе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Закарпатье мужчина семь лет насиловал родных дочерей, за что предстанет перед судом.