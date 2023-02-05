Завдав рідному братові 19 ударів ножем: у Хмельницькій області чоловік по-звірячому вбив родича

Тіло жертви вбивця вивіз за територію села та скинув у рів

У Хмельницькій області, де восени хлопець хотів познайомитися з дівчиною, але задушив її, наприкінці січня відбулася сутичка між рідними братами, яка також мала сумний фінал.

Про інцидент розповіли правоохоронці області.

Подія, за їхніми словами, сталася у селі Долгалівка Білогірського району. 1 лютого до поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення 38-річного родича.

До будинку, де жив зниклий, одразу виїхали співробітники поліції. При спілкуванні з його старшим братом було помітно, що чоловік нервує та плутається у свідченнях.

Під час огляду будинку поліцейські помітили у кількох місцях сліди крові, а також виявили закривавлений ніж.

Під тиском таких доказів 47-річний чоловік зізнався, що ввечері 29 січня під час застілля між ним та братом зав’язалася суперечка, під час якої він завдав потерпілому 19 ударів ножем. Від одержаних травм потерпілий загинув.

Щоб приховати скоєний злочин, зловмисник поклав тіло вбитого на воза, вивіз за межі села і скинув у рів, де його пізніше виявили поліцейські.

"Слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області вже оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ", сказано у повідомленні правоохоронців.

Раніше повідомлялося про те, що під Одесою чоловік позбавив життя цивільну дружину, а в спробі приховати сліду злочину спалив її тіло.

Не менш моторошне вбивство сталося в Італії, де мешканець Молдови вбив українку, а тіло її сховав у кущах під купою дров.