Нанес родному брату 19 ударов ножом: в Хмельницкой области мужчина по-зверски убил родственника

Тело жертвы убийца вывез за территорию села и сбросил в ров

В Хмельницкой области, где осенью парень хотел познакомиться с девушкой, но в итоге задушил ее, в конце января произошла стычка между родными братьями, которая также имела печальный финал.

Об инциденте рассказали правоохранители области.

Событие, по их словам, произошло в селе Долгаловка Белогорского района. 1 февраля в полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 38-летнего родственника.

В дом, где жил пропавший, сразу выехали сотрудники полиции. При общении с его старшим братом было заметно, что мужчина нервничает и путается в показаниях.

Во время осмотра дома полицейские заметили в нескольких местах следы крови, а также обнаружили окровавленный нож.

Под давлением таких доказательств 47-летний мужчина признался, что вечером 29 января во время застолья между ним и братом завязался спор, в ходе которого он нанес потерпевшему 19 ударов ножом. От полученных травм потерпевший погиб.

Чтобы скрыть совершенное преступление, злоумышленник погрузил тело убитого на телегу, вывез за пределы села и сбросил в ров, где оно позже было обнаружено полицейскими.

"Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области уже объявили задержанному подозрение по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет заключения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказано в сообщении правоохранителей.

Ранее сообщалось о том, что под Одессой мужчина лишил жизни гражданскую супругу, а в попытке скрыть следу преступления тело ее сжег.

Не менее жуткое убийство произошло в Италии, где житель Молдовы убил украинку, а тело ее спрятал в кустах под кучей дров.