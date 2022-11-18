Хотів познайомитися і …задушив: на Хмельниччині молодий хлопець піде під суд за зґвалтування та вбивство

Після відмови в інимі хлопець задушив дівчину шнурком від кросівок і поглумився над її тілом.

На Хмельниччині, де раніше викрили педофіла, стався ще один злочин Із сексуальним підтекстом: біля залізничного переїзду було виявлено тіло 16-річної дівчини, яку зґвалтували та вбили.

Про подію розповіли в обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що тіло дівчини виявили 5 липня у Хмельницькому біля залізничного переїзду. Потерпіла була напівроздягненою. Після проведених розшукових заходів правоохоронці у листопаді затримали підозрюваного. Ним виявився 20-річний хлопець.

За його словами, він нібито просто хотів ближче познайомитися із 16-річною дівчиною, проте вона відмовила йому. Тоді молодик витягнув із кросівок шнурок, накинув на шию жертви і почав душити її. Після цього він поглумився над тілом дівчини, а також забрав її мобільний телефон та банківську картку.

Наразі підозрюваного взято під варту, йому інкримінують злочин за статтею, за яку загрожує довічне ув'язнення.

Слідство продовжується.

Раніше повідомлялося про те, що на Вінниччині нетверезий чоловік зґвалтував 4-річну доньку родички.