Приревнував і задушив: під Одесою чоловік позбавив життя кохану, а тіло її спалив

Трагедія сталася під час спільної прогулянки цивільного подружжя

На Одещині, де на початку зими чоловік проник у чужий будинок з метою пограбування та позбавив життя господиню, сталося нове вбивство: у місті Арциз у лісосмузі на околиці міста виявили обгоріле тіло жінки.

Судмедекспертиза показала, що смерть громадянки настала внаслідок механічної асфіксії від перелому під’язикової кістки, повідомили у Відділ комунікації поліції області.

Поліцейські встановили особу потерпілої (це було 38-річна місцева мешканка), а опитавши її родичів та знайомих, вийшли і на передбачуваного вбивцю.

Під підозру потрапив 48-річний співмешканець убитої, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та крадіжку. Під тиском незаперечних доказів, зібраних правоохоронцями, чоловік зізнався, що у грудні 2022 року під час прогулянки з громадянською дружиною околицями міста між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Чоловік жорстоко побив потерпілу, а коли вона знепритомніла, задушив мотузкою, яку носив із собою. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник відтягнув тіло в лісосмугу, що знаходиться поруч, і підпалив його.

"За наявності достатніх доказів, зібраних у ході розслідування, слідчі під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ", — сказано в повідомленні правоохоронців.

Слідство продовжується до з’ясування всіх деталей трагедії.

Раніше повідомлялося про жорстоке вбивство українки в Італії.