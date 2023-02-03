Тіло сховав у кущах під купою дров: в Італії жорстоко вбили 23-річну українку

У вбивстві підозрюють колишнього залицяльника дівчини, громадянина Молдови

У країні Італії, яка готує "подарунок" Україні, сталася трагедія з 23-річною дівчиною родом з Чернівців Яною Малайко. Її знайшли вбитою, і у вбивстві підозрюють колишнього залицяльника, громадянина Молдови Дмитра Стратана, пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, нещодавно Яна розірвала стосунки з екс-залицярем, але чоловік переслідував її, і є всі підстави вважати, що саме він і вбив українку.

Яна пішла від нього, оскільки хлопець часто випивав, вживав наркотики, ніде не працював.

Дівчина останніми роками працювала барменом у кафе. Його власники – родичі обвинуваченого у вбивстві – мати чоловіка Анна та сестра Крістіна. Вони вже давно мешкають в Італії.

Дмитро не міг змиритися з тим, що Яна покинула його. Він постійно дзвонив їй, просив повернутися. А також влаштував за нею стеження, погрожував. Сама Яна розповідала, що він з геолокації в телефоні міг обчислювати пересування колишньої коханої.

У поліції припускають, що вбивство сталося між 2:30 ночі та 5 годиною ранку. У цей час Дмитро вийшов із ліфта і витягнув звідти великий чорний пакет. Це зафіксували камери стеження у будинку. Він витяг його у двір. Потім, мабуть, закинув у машину і вивіз.

Вранці він зателефонував до свого друга і сказав, що вбив Яну, проте той йому не повірив. Вранці у квартиру входила мати Дмитра. Вона ніби нічого підозрілого не помітила, а на запитання "Де Яна?" Дмитро відповів, що не знає.

Коли родичка Яни приїхала до квартири, вона побачила там сліди крові та запитала у Дмитра, де Яна. На це він відповів "Я вбив її так само, як вона вбила мене". Після цього жінка викликала поліцію і чоловіка заарештували.

Тіло Яни виявили 1 лютого, воно було заховано у провулку в кущах під купою дров на межі населених пунктів Кастільйоне-делле-Стів’єрі та Лонато.

Раніше повідомлялося про те, як "розбірки" у спальні завершилися в’язницею: чоловік зарізав кохану і проведе6т за ґратами 10 років.