Жорстоке вбивство бензопилою на Закарпатті: чоловік позбавив життя свого дядька

Якщо вину обвинуваченого буде доведено, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Скандали між родичами, на жаль, іноді закінчуються злочинами – саме таку розв’язку мав конфлікт між дядьком і племінником на Закарпатті.

Про сумний інцидент повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі.

Згідно з повідомленням правоохоронців, увечері 7 червня між родичами, які проживали за однією адресою, сталася суперечка, під час якої 39-річний чоловік завдав своєму дядькові тілесних ушкоджень бензопилою в область шиї та обличчя.

Від отриманих поранень дядько загинув на місці інциденту, його тіло виявили у дворі біля будинку.

"Обвинувальний акт направлений до Ужгородського міськрайонного суду для подальшого розгляду. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо провину буде доведено, йому може загрожувати від 7 до 15 років в’язниці", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про конфлікт між родичами на Одещині: там чоловік завдав дружині 17 ударів ножем і ліг спокійно спати.