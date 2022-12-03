Рус

Жорстоке вбивство бензопилою на Закарпатті: чоловік позбавив життя свого дядька

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На місці злочину
На місці злочину

Якщо вину обвинуваченого буде доведено, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Скандали між родичами, на жаль, іноді закінчуються злочинами – саме таку розв’язку мав конфлікт між дядьком і племінником на Закарпатті.

Про сумний інцидент повідомили в Ужгородській окружній прокуратурі.

Згідно з повідомленням правоохоронців, увечері 7 червня між родичами, які проживали за однією адресою, сталася суперечка, під час якої 39-річний чоловік завдав своєму дядькові тілесних ушкоджень бензопилою в область шиї та обличчя.

Від отриманих поранень дядько загинув на місці інциденту, його тіло виявили у дворі біля будинку.

"Обвинувальний акт направлений до Ужгородського міськрайонного суду для подальшого розгляду. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо провину буде доведено, йому може загрожувати від 7 до 15 років в’язниці", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про конфлікт між родичами на Одещині: там чоловік завдав дружині 17 ударів ножем і ліг спокійно спати.

Теги:
#Вбивство #Закарпатті #Племінник #Дядько