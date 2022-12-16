Прийшла в гості до хрещеного батька та поплатилася за це: у Києві чоловік зґвалтував свою хрещеницю

Чоловік побив хрещеницю, що прийшла до нього в гості, і потім застосував до неї силу

Насильство щодо слабших і беззахисних людей, особливо жіночої статі, вважається чимось аномальним навіть у злочинних колах.

Що вже говорити про "нормальні" людські стосунки! На жаль, у житті іноді відбуваються речі, які здійснюють люди, яким прийнято довіряти і на чию допомогу прийнято розраховувати.

Про один із подібних інцидентів розповіли у столичній поліції.

За даними правоохоронців, нещодавно до них надійшла інформація від медиків про те, що дівчина 2001 стала жертвою насильства. У неї був діагностований перелом кісток та забій м’яких тканин носа.

Під час перевірки фактів потерпіла розповіла, що у квартирі на Лісківській вулиці її зґвалтував хрещений батько. Для встановлення обставин події за вказаною дівчиною адресою вирушила слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Затримання підозрюваного

Було встановлено, що 22-річна дівчина прийшла в гості до свого хрещеного батька, де вони разом розпивали спиртні напої. Надалі чоловік почав чіплятися до своєї хрещеної дочки, кілька разів ударив її, а потім зґвалтував.

Правоохоронці затримали чоловіка 1969 року народження, виявивши у нього у квартирі докази події, а також зброю та боєприпаси: помпову рушницю, пістолет Форт-17Р та понад 100 набоїв до них.

За цим фактом слідчими Деснянського управління поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування. Затриманому повідомили про підозру, і наразі судом вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про інцидент у Хмельницькій області, де молодий хлопець намагався познайомитися з дівчиною, але застосував силу, і в результаті піде під суд за зґвалтування та вбивство.