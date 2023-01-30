"Розбірки" у спальні завершилися в'язницею: чоловік зарізав кохану і проведе за ґратами 10 років

Між подружжям виникла сварка, і чоловік наважився на необдуманий крок

Крім вбивства під Києвом сином рідного батька у столичному регіоні зафіксовано ще одну сумну подію: під час сварки двох молодих людей чоловік зарізав кохану.

Про деталі інциденту розповіли у Київській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, у Бориспільському районі між громадянським подружжям виник конфлікт на побутовому рівні, який поступово переріс у бійку.

Жодна зі сторін не хотіла поступатися, і після взаємних образ чоловік зважився на жахливий крок: він взяв ножа, увійшов до спальні, де знаходилася громадянська дружина і завдав їй смертельного удару, від якого 29-річна жінка померла на місці.

"За підтримки публічного звинувачення прокурорами Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві 29-річної дівчини (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання — 10 років позбавлення волі", — сказано у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що до набуття чинності вироку в законну силу підозрюваний у вбивстві перебуватиме в слідчому ізоляторі.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві партія у шахи між батьком та сином закінчилася вбивством.