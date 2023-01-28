Жорстоке вбивство під Києвом: син завдав рідному батькові п’ять ударів ножем

Від отриманих поранень 52-річний чоловік помер на місці

У столичному регіоні, де у грудні син після партії в шахи зарізав батька, жахлива історія розправи над близькою людиною повторилася, цього разу у селищі Калита Броварського району.

Про страшну подію у своєму Telegram-каналі розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов (відео 18+).

"П’ять ударів ножем завдав син батькові через побутовий конфлікт. … Вбивство сталося у селищі Калита Броварського району. Від отриманих поранень 52-річний чоловік помер на місці ", – написав Нєбитов.

26-річного зловмисника, за інформацією Нєбитова, затримали, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактом навмисного вбивства [ч.1 ст. 115 КК]. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Надалі вбивці батька загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що під Черкасами чоловік забив до смерті батька молотком.