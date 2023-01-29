Підняв руку на рідну людину: у Херсоні чоловік зарізав матір

Здійснивши вбивство, зловмисник перевдягнув свою жертву в чисту білизну, намагаючись "замести сліди"

У Херсоні, який страждає від постійних обстрілів путінських варварів, у січні 34-річний місцевий житель убив рідну матір, завдавши їй ножового поранення, несумісного з життям.

Про жахливий інцидент розповіли у Херсонській обласній прокуратурі.

Як з’ясували правоохоронці в ході слідства, під час сварки горе-син застосував до власної матері силу і завдав їй удару ножем, від якого жінка померла.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник перевдягнув убиту в чистий одяг і позбувся деяких її особистих речей. Після цього він зателефонував медикам та поліцейським – щоб повідомити про "природну смерть" матері.

Підозрюваний у вбивстві матері

Але "завдяки злагодженим діям прокуратури, поліцейських та експертів навмисне вбивство було розкрито ", а правопорушник зізнався у злочині.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше розповідалося про жорстоке вбивство рідної людини під Києвом: у Броварському районі син позбавив життя батька, завдавши йому п’ять ударів ножем.