"Разборки" в спальне завершились тюрьмой: мужчина зарезал любимую и отправится за решетку на 10 лет
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Между супругами возникла ссора, и мужчина решился на необдуманный шаг
Наряду с убийством под Киевом сыном родного отца в столичном регионе зафиксировано еще одно печальное событие: в ходе ссоры двух молодых людей мужчина зарезал любимую.
О деталях инцидента рассказали в Киевской областной прокуратуре.
По информации правоохранителей, в Бориспольском районе между гражданскими супругами возник конфликт на бытовом уровне, который постепенно перерос в драку.
Ни одна из сторон не хотела уступать, и после взаимных оскорблений мужчина решился на ужасный шаг: он взял нож, вошел в спальню, где находилась гражданская жена и нанес ей смертельный удар, от которого 29-летня женщина скончалась на месте.
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Переяславского отдела Бориспольской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Киевщины в убийстве 29-летней девушки (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание – 10 лет лишения свободы", — сказано в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что до вступления приговора в законную силу подозреваемый в убийстве будет находиться в следственном изоляторе.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве партия в шахматы между отцом и сыном закончилась убийством.