Смертоносна гра: у Києві після партії у шахи син зарізав батька

Під час гри її учасники розпивали спиртні напої.

У столичному регіоні, де у листопаді в кримінальній історії фігурували ножиці, днями сталося вбивство, формальним приводом для якого стали шахи.

Саме з метою зіграти партію-іншу до 42-річного сина, який проживає на вулиці Копилівській у Подільському районі столиці, приїхав його 72-річний батько, повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Сама собою старовинна індійська гра, звичайно, не сприяє появі неприязних відносин. Але оскільки під час партії її учасники розпивали спиртні напої, між ними виникла суперечка, яка переросла у гострий конфлікт.

Намагаючись довести свою правоту, син вдався до страшного "аргументу": він дістав кухонний ніж і двічі вдарив ним батька в груди. Від отриманих поранень той помер до приїзду лікарів.

У результаті 42-річного підозрюваного затримано, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведеності провини зловмиснику "світить" до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про інший, не менш шокуючий випадок зустрічі батька та сина, яка закінчилася вбивством і розчленуванням одного з них.