Убив та розчленував пилкою: винесено вирок чоловікові, який скоїв жорстоке вбивство на Печерську у Києві

Вбивцею виявився уродженець Донбасу

Зустрічі старих друзів або просто ледве знайомих людей можуть закінчуватися не тільки радісними емоціями, а й мати непередбачуваний фінал.

Розгляд однієї з таких справ нещодавно завершив Печерський районний суд Києва, повідомили у столичному главку Нацполіції.

Правоохоронці нагадали, що задовго до війни, 18 листопада 2021 року, на бульварі Дружби Народів у сміттєвому баку виявили частини людського тіла.

Тоді ж оперативникам вдалося затримати і підозрюваного – ним виявився уродженець Донецької області. У результаті було з’ясовано, що під час спільного застілля вдома у 42-річного киянина донеччанин наніс смертельний удар господареві квартири, від якого той помер на місці. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник пилкою розпиляв тіло на частини, склав у пакети та викинув у сміттєвий бак біля сусіднього будинку.

Вивчивши всі обставини справи, Печерський районний суд визнав обвинуваченого винним у умисному вбивстві та виніс йому покарання – 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про те, що на початку осені на Київщині виник конфлікт між батьком та сином. Під час сварки батько завдав ударів по голові сина, після чого останній перестав подавати ознаки життя. Намагаючись приховати сліди злочину, чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло юнака та спробував сховати різні його частини у лісопосадках на території області.