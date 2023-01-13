Убив матір "на її ж прохання": під Житомиром чоловік позбавив життя рідну людину

Суд розцінив аргументи вбивці як спробу виправдати себе

На Житомирщині, де восени друг родини вбив відому кондитерку, днями суд виніс обвинувальний вирок чоловікові, який позбавив життя власну матір.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

"За підтримки публічного звинувачення прокурорів Попелянського відділу Коростишівської окружної прокуратури винесено вирок місцевому жителю, який скоїв умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) ", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що 80-річна жінка почувала себе повністю безпорадною і навіть не могла самостійно пересуватися. За нею доглядав рідний син. Одного дня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він відніс матір до річки, яка протікає біля їхнього будинку, і кинув у воду. Внаслідок його дій жінка, на думку експертів, потонула.

У суді чоловік не визнавав своєї провини, висуваючи власну версію подій, згідно з якою мати сама просила вбити її через неможливість обслуговувати себе самостійно, а також через гострі болі, які постійно відчувала.

Колегія суддів, вивчивши надані прокурором докази, дійшла висновку про провину чоловіка у умисному вбивстві, його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше у Тернополі було засуджено чоловіка, який ґвалтував рідну матір.