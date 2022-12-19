Убив і втік у росію: під Харковом чоловік зарізав кохану, завдавши їй 18 ударів ножем.

Словесна суперечка переросла в конфлікт між подружжям

У Харківській області сталося вбивство жінки, причому у скоєнні злочину підозрюють людину, яка довгий час вважалася цивільним чоловіком убитої.

Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в селі Караван Харківського району... підозрюваний, перебуваючи вдома з 51-річною колишньою співмешканкою, почав сваритися з нею ", — йдеться у повідомленні.

Однак словесна сварка переросла в конфлікт між колишнім цивільним подружжям, в ході якого чоловік схопив кухонний ніж, який лежав на столі, і завдав жінці 18 ударів в область шиї, грудної клітки, живота і кінцівок.

"Постраждала впала на підлогу та померла на місці. Її тіло виявив сусід і повідомив правоохоронців ", — йдеться у повідомленні.

Після скоєння вбивства зловмисник утік у Білгородську область росії. Йому заочно повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Раніше повідомлялося про іншу криваву драму, яка розігралася під Дніпром: там жінка вбила чоловіка, ударивши його кілька разів у серце ножем.