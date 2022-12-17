Заламав руки і кинув на диван: під Тернополем засудили чоловіка, який ґвалтував рідну матір.

Крім зґвалтування, чоловік неодноразово порушував закон

Застосування сили до інших завжди викликає засудження, тим більше якщо жертвою недобрих дій стає близька і навіть рідна людина. Саме такий злочин скоїв на Тернопільщині колишній зек, який знущався з рідної матері.

Про це пише місцеве видання із посиланням на рішення суду.

"Збаразький районний суд Тернопільської області на закритому судовому засіданні виніс вирок молодому чоловікові, який знущався з своєї рідної людини ", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловік вже мав проблеми із законом за аналогічні злочини. Однак на шлях виправлення та перевиховання він не став. За даними слідства, у квітні 2019 року у рецидивіста, який знаходився в будинку своєї матері, виник злочинний намір здійснити над нею сексуальне насильство.

Коли жінка готувала обід на кухні, рідний син схопив її, закрив рукою рота і, взявши до рук кухонний ніж, пригрозив убивством. Потерпіла почала чинити активний фізичний опір. Але син кинув її на диван, заломив руки та зґвалтував.

Тоді налякана жінка не звернулася до поліції, бо боялася за своє життя. На жаль, за кілька місяців інцидент повторився…

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений, окрім насильства над матір’ю, причетний до вживання та вирощування конопель, крадіжки машини, побиття сестри та знайомого… Зрештою, жертви наважилися звернутися до поліції та злочинця забрали до СІЗО.

Свою провину він визнав і навіть підписав із прокурором угоду про визнання винності. Чоловіку призначили покарання як позбавлення волі на шість років.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві хрещений батько застосував силу до своєї хрещениці, за що поплатився п’ятьма роками позбавлення волі.