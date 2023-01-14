"Розплатився" за землю кров’ю: під Києвом через борг розстріляли фермера

Орендар та власник землі не змогли дійти згоди щодо суми, яка має бути сплачена

На Київщині, де з’ясування відносин у сфері бізнесу іноді призводять до смерті когось із їхніх учасників, трапилося ще одне вбивство, пов’язане з нібито невиплатою боргу.

Про нього розповів начальник поліції Київської області Андрій Небутов.

За його інформацією, кривава драма розігралася у селі Барахта Обухівського району. Під час спору фермера та чоловіка, у якого він орендував землю, відбулася суперечка щодо суми, яка має бути сплачена. Оскільки сторони не могли дійти до взаємного рішення, власник землі виніс з будинку рушницю і вистрілив по автомобілю орендаря.

"Привіз орендар гроші і почав "коні мочити" (морочити голову) сказав, що не віддасть. Я взяв рушницю і вистрілив прямо в кабіну ", — наводить його розповідь спеціалізоване видання.

Фермер помер дома. Поліцейські затримали стрільця та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що іноді до вбивства призводять не бізнес-спори, але навіть такий безневинний вид дозвілля, як шахи.