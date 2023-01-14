"Расплатился" за землю кровью: под Киевом из-за долга расстреляли фермера

Арендатор и владелец земли не смогли прийти к согласию относительно суммы, которая должна быть уплачена

В Киевской области, где выяснения отношений в сфере бизнеса иногда приводят к смерти кого-то из их участников, случилось еще одно убийство, связанное с якобы невыплатой долга.

О нем рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его информации, кровавая драма разыгралась в деревне Барахта Обуховского района. Во время спора фермера и мужчины, у которого он арендовал землю, произошел спор относительно суммы, которая должна быть уплочена. Так как стороны не могли прийти к обоюдовыгодному решению, владелец земли вынес из дома ружье и начал стрелять по автомобилю арендатора.

"Привез арендатор деньги и начал "кони мочить" (морочить голову) сказал, что не отдаст. Я взял ружье и выстрелил прямо в кабину", — приводит его рассказ специализированное издание.

Фермер умер на месте. Полицейские задержали стрелка и отправили в изолятор временного содержания.

За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что иногда к убийству приводят не бизнес-споры, но даже такой невинный вид досуга, как шахматы.