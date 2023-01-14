"Расплатился" за землю кровью: под Киевом из-за долга расстреляли фермера
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Арендатор и владелец земли не смогли прийти к согласию относительно суммы, которая должна быть уплачена
В Киевской области, где выяснения отношений в сфере бизнеса иногда приводят к смерти кого-то из их участников, случилось еще одно убийство, связанное с якобы невыплатой долга.
О нем рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его информации, кровавая драма разыгралась в деревне Барахта Обуховского района. Во время спора фермера и мужчины, у которого он арендовал землю, произошел спор относительно суммы, которая должна быть уплочена. Так как стороны не могли прийти к обоюдовыгодному решению, владелец земли вынес из дома ружье и начал стрелять по автомобилю арендатора.
"Привез арендатор деньги и начал "кони мочить" (морочить голову) сказал, что не отдаст. Я взял ружье и выстрелил прямо в кабину", — приводит его рассказ специализированное издание.
Фермер умер на месте. Полицейские задержали стрелка и отправили в изолятор временного содержания.
За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что иногда к убийству приводят не бизнес-споры, но даже такой невинный вид досуга, как шахматы.