Закохалася у вбивцю у 16 років і народила йому дочку: як склалася доля молодої дружини "Пологівського маніяка
-
-
Олена закохалася в маніяка, побачивши про нього сюжет по телевізору
В Україні, окрім Анатолія Онопрієнка, орудував і інший серійний вбивця — Сергій Ткач, більш відомий як "Пологівський маніяк". За свої злочини він отримав чотири довічні терміни, але це не завадило йому одружитися і стати батьком у 64 роки.
Що відомо:
- Сергій Ткач з 1980 до 2005 року чинив жорстокі вбивства зі зґвалтуваннями на території України. Він заявив, що на його рахунку понад 100 жертв
- У 16 років у вбивцю закохалася росіянка Олена Булкіна, побачивши його по телевізору. Жінка знайшла його у в’язниці, вийшла за нього заміж та народила доньку
Що відомо про молоду дружину Пологівського маніяка
Серійного вбивцю Сергія Ткача затримали у 2005 році та засудили до чотирьох довічних термінів ув’язнення. Покарання "Пологівський маніяк" відбував у житомирській виправній колонії, де його знайшла росіянка Олена Булкіна.
Дівчина розповіла, що у 16 років побачила сюжет про Ткача по телевізору і перейнялася до нього симпатією. Олена протягом семи років розшукувала вбивцю, писала до різних інстанцій, щоб дізнатися, де він відбуває покарання.
Довідавшись, що Ткач сидить у житомирській колонії, вона надіслала йому листа і незабаром між ними зав’язався "дистанційний роман". Потім Олена почала приїжджати до маніяка на побачення і після другої особистої зустрічі завагітніла від нього. Свої стосунки пара узаконила у в’язниці у 2015 році. Незабаром у маніяка, якому на той момент було 64 роки, народилася дочка.
Ткач помер у 2018 році від серцевої недостатності, але молода дружина не захотіла його ховати, цим займалися співробітники в’язниці.
Олена Булкіна поїхала до Москви та змінила прізвище. Згідно з останньою інформацією, яка є в мережі, дівчина працювала в будівельній компанії, але повністю намагалася захистити себе від уваги журналістів.
З вихованням дочки їй допомагали батьки, які так і не змогли зрозуміти, чому Олена зробила такий дивний вибір, який зламав їй життя. Наразі про особисте життя жінки нічого не відомо.
