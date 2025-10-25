Закохалася у вбивцю у 16 років і народила йому дочку: як склалася доля молодої дружини "Пологівського маніяка

Олена закохалася в маніяка, побачивши про нього сюжет по телевізору

В Україні, окрім Анатолія Онопрієнка, орудував і інший серійний вбивця — Сергій Ткач, більш відомий як "Пологівський маніяк". За свої злочини він отримав чотири довічні терміни, але це не завадило йому одружитися і стати батьком у 64 роки.

Що відомо:

Сергій Ткач з 1980 до 2005 року чинив жорстокі вбивства зі зґвалтуваннями на території України. Він заявив, що на його рахунку понад 100 жертв

У 16 років у вбивцю закохалася росіянка Олена Булкіна, побачивши його по телевізору. Жінка знайшла його у в’язниці, вийшла за нього заміж та народила доньку

Що відомо про молоду дружину Пологівського маніяка

Серійного вбивцю Сергія Ткача затримали у 2005 році та засудили до чотирьох довічних термінів ув’язнення. Покарання "Пологівський маніяк" відбував у житомирській виправній колонії, де його знайшла росіянка Олена Булкіна.

Сергій Ткач одружився у в’язниці з Оленою Булкіною

Дівчина розповіла, що у 16 років побачила сюжет про Ткача по телевізору і перейнялася до нього симпатією. Олена протягом семи років розшукувала вбивцю, писала до різних інстанцій, щоб дізнатися, де він відбуває покарання.

Довідавшись, що Ткач сидить у житомирській колонії, вона надіслала йому листа і незабаром між ними зав’язався "дистанційний роман". Потім Олена почала приїжджати до маніяка на побачення і після другої особистої зустрічі завагітніла від нього. Свої стосунки пара узаконила у в’язниці у 2015 році. Незабаром у маніяка, якому на той момент було 64 роки, народилася дочка.

"Пологівський маніяк" у 64 роки став батьком

Ткач помер у 2018 році від серцевої недостатності, але молода дружина не захотіла його ховати, цим займалися співробітники в’язниці.

Як виглядав "Пологівський маніяк" Сергій Ткач

Олена Булкіна поїхала до Москви та змінила прізвище. Згідно з останньою інформацією, яка є в мережі, дівчина працювала в будівельній компанії, але повністю намагалася захистити себе від уваги журналістів.

Молода дружина "Пологівського маніяка"

З вихованням дочки їй допомагали батьки, які так і не змогли зрозуміти, чому Олена зробила такий дивний вибір, який зламав їй життя. Наразі про особисте життя жінки нічого не відомо.

Олена Булкіна поїхала до Росії та змінила прізвище

