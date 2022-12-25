Запросив у гості та застрелив: під Одесою хлопець з необережності вбив 22-річну знайому

Рушниця нібито несподівано вистрілила

В Одесі похід у гості до односельця закінчився смертю дівчини: молодик вистрілив їй у голову.

Про інцидент розповіли у обласному відділенні Нацполіції.

Подія сталася 24 грудня о другій годині ночі за місцем проживання хлопця. Він сам зателефонував до поліції і повідомив про те, що з власної необережності застрелив знайому.

Прибувши за вказаною заявником адресою, правоохоронці з’ясували, що молодик напередодні запросив дівчину до себе в гості і після вживання слабоалкогольних напоїв почав показувати їй мисливську рушницю. І нібито з необережності зробив постріл.

У результаті гостя отримала поранення, яке несумісне із життям.

Наразі молодика затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

Поліцейські вилучили з місця злочину зброю та направили її на експертизу, де встановили, що рушниця зареєстрована на вітчима затриманого, який зараз перебуває за кордоном.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство) та встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві похід у гості закінчився для дівчини зґвалтуванням.