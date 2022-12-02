Бив молотком і ножем: чоловікові, який убив подружжя під Києвом, винесли вирок

Вбивцю відправили за ґрати на 15 років

У січні поточного року, незадовго до початку путіним війни проти нашої країни, у столичному регіоні сталося вбивство подружжя з Волинської області, при цьому вбивцею виявився їхній бізнес-партнер із міста Васильків Київської області.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Київщини.

"У суді прокурори довели, що у січні 2022 року у м. Василькові у приміщенні цеху з виробництва меблів, між засудженим та подружжям підприємців з Волинської області, які привезли дерев’яні дошки, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення ", — сказано у повідомленні правоохоронців.

У ході суперечки мешканець столичної області схопив молоток та вдарив ним по голові другого учасника конфлікту. Після цього він взяв ножа і завдав ще кількох ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер.

Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав 7 колото – різаних ран дружині вбитого.

Після цього зловмисник переніс тіло вбитого в автомобіль та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населеного пункту, де і залишив.

Рішенням суду мешканця Київщини визнано винним в умисному вбивстві двох осіб, і йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше подвійне вбивство сталося на Волині, де мешканець міста Ковель позбавив життя двох своїх земляків, а потім наклав на себе руки.