Під Києвом батько позбавив життя власного сина та розчленував його тіло

У Київській області розкрито резонансне вбивство та затримано підозрюваного у його скоєнні

У потерпілій від насильства російських варварів Київської області продовжують відбуватися вбивства, щоправда, тепер їх здійснюють, на жаль, уже наші співгромадяни.

Так, нещодавно правоохоронцями було розкрито резонансний злочин – вбивство молодого хлопця, частини тіла якого було знайдено у різних територіальних громадах Бучанського району.

Деталі жахливого злочину повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Зокрема, під час проведення розслідування правоохоронці встановили, що у селі Білогородка в ніч із 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт. Під час сварки батько завдав ударів по голові сина, після чого останній перестав подавати ознаки життя.

Речові докази

Намагаючись приховати сліди скоєного злочину, чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло юнака і спробував сховати його частини в лісопосадках на території Білогородської територіальної громади. Зокрема, голову вбитого він сховав у чагарниках неподалік житлового комплексу у селі Софіївська Борщагівка.

Жахливі кадри злочинів убивці

Незабаром батька-вбивця було затримано у приміщенні гаража, де він намагався ховатися від правосуддя.

Сліди злочину

Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України), до суду подано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно вбивство сталося в іншому регіоні країни – на Волині, де жінка позбавила життя знайомого чоловіка та отримала за скоєне покарання у вигляді позбавлення волі протягом 14 років.