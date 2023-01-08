Бил палкой и руками: в Киевской области мужчина под кайфом убил родную мать

Женщина от полученных травм скончалась на месте

В Киевской области, где ранее после партии в шахматы сын зарезал родного отца, случилось не менее жуткое убийство: в ночь на Новый год сын лишил жизни свою мать.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

"Событие произошло в ночь на 1 января 2023 года в г. Яготин. Находясь в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый зашел в комнату своей матери и нанес ей многочисленные удары по телу и голове ладонями рук и деревянной палкой. От полученных травм 74 -летняя женщина скончалась на месте", — отметили в ведомстве.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей. Следователи сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса. Наказание по ней предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом отец лишил жизни собственного сына и расчленил его тело.