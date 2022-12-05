Зарізав та намагався спалити: під Дніпром молодий бузувір позбавив життя чоловіка

Здійснивши злодіяння, підозрюваний намагався втекти за межі області

На Дніпропетровщині, де раніше чоловік убив дружину з дочкою і потім наклав на себе руки, стався ще один кривавий інцидент.

Про нього розповіли у Головному управлінні Нацполіції області.

Згідно з інформацією правоохоронців, у селищі Васильківка Синельниківського району сталася сварка між 23-річним хлопцем та 37-річним чоловіком.

Під час обміну звинуваченнями молодик вихопив ніж і завдав кілька ударів у груди своєму опонентові. Від отриманих поранень той помер на місці.

Щоб приховати сліди злочину, вбивця поклав тіло жертви на електроплиту та прикрив одягом. В результаті речі спалахнули і в будинку виникла пожежа.

Розуміючи наслідки свого вчинку, 23-річний підозрюваний намагався виїхати за межі Дніпропетровської області, але його затримали та доставили до відділення поліції.

Ніж, яким було скоєно вбивство

У ході розслідування обставин кривавого інциденту правоохоронці вилучили зброю вбивства – кухонний ніж, а також з’ясували, що у вересні зловмисник звільнився з місць позбавлення волі, де відбував термін за умисне вбивство.

Тепер, якщо суд доведе його провину, підозрюваному світить ще до 15 років за ґратами.

Поки що йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про криваву драму під Дніпром, яка сталася в листопаді: жінка вбила чоловіка, ударивши його кілька разів у серце ножем.