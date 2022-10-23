Вбив дружину з дочкою і наклав на себе руки: у Кривому Розі сталася трагедія (фото)

Тіла всієї родини виявили в автомобілі, що належав убивці

На Дніпропетровщині стався черговий моторошний злочин. Не встигли правоохоронці розібратися із вбивцею 13-річного підлітка, як у Кривому Розі виявили тіла одразу трьох загиблих людей. Під час слідства стало відомо, що глава сімейства зарізав свою дружину та їхню семирічну доньку, після чого вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.

Інформацію про трагедію повідомляє місцеве видання "Свої", повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що першим забив на сполох дідусь загиблої семирічки. Він був батьком чоловіка, який вбив рідних, і занепокоївся після останньої телефонної розмови з сином.

Як стало відомо журналістам зі своїх джерел, під час бесіди 50-річний мешканець Кривого Рогу говорив дуже нерозбірливо та не надто йшов на контакт. Занепокоївшись, його батько вирушив додому до молодої сім’ї, але не знайшов нікого у квартирі. Зате біля їхнього гаража виднілися помітні сліди крові. Після такої знахідки було викликано поліцію, яка і почала розшук.

Загибла родина

На жаль, знахідка була невтішною — усі троє загиблих перебували в автомобілі на одній із вулиць міста. У 39-річної жінки та її семирічної доньки фахівці виявили ножові поранення, а глава сімейства помер від вогнепальної постріли. За непідтвердженими даними, дружина вимагала у чоловіка розлучення, проте той вирішив розібратися з проблемою кардинальним способом. Судячи з усього, чоловік убив своїх рідних, а потім, виїхавши подалі від будинку, застрелився сам.

Наразі поліцейські займаються з’ясуванням обставин трагедії, справжні причини того, що сталося, належить дізнатися саме їм.

Раніше "Телеграф" розповідав про нелюдський вчинок мешканця Сумщини, який убив власного брата, після чого ще тиждень прожив поряд із трупом в одному будинку.

Також ми писали подробиці загибелі чоловіка у Луцьку, якого вдарили ножем посеред ринку.