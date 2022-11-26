Убив ножицями: під Києвом чоловік позбавив життя людину і тяжко поранив іншу

Після скоєння вбивства підозрюваний намагався втекти з місця злочину

У Київській області стався рідкісний, але від цього не менш жахливий інцидент, під час якого такий "мирний" предмет, як звичайні ножиці, був використаний задля вбивства.

Про інцидент розповіли у Київській обласній прокуратурі.

"На лаві підсудних опинився мешканець Київщини, який під час конфлікту ножицями вбив опонента і зазіхнув на життя іншого ", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Розслідуванням було встановлено, що у липні поточного року у селі Музичі Бучанського району між відпочиваючими біля озера виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений завдав одному з учасників конфлікту 5 ударів ножицями у різні частини тіла, внаслідок чого останній помер на місці злочину.

Крім того, обвинувачений завдав кілька ударів ножицями в область голови та шиї другому потерпілому, від чого той знепритомнів. Вважаючи, що вбив обох опонентів, чоловік втік з місця злочину.

Проте слідчі Бучанського райуправління Нацполіції встановили обставини інциденту та заарештували імовірного вбивцю. Звичайно, ступінь його вини встановить суд, рішення якого він чекатиме під вартою.

Нагадаємо, що раніше випадок з використанням ножиців стався у Житомирі, де намагалися вбити директора стоматології.