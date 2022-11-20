Кривава драма під Дніпром: жінка вбила чоловіка, вдаривши його кілька разів у серце ножем

Жінці повідомили про підозру у навмисному вбивстві

У Дніпропетровській області, де на так давно чоловік убив дружину з дочкою і наклав на себе руки, сталася ще одна сімейна драма: в одному з міст області під час сімейної сварки жінка позбавила життя власного чоловіка.

Про інцидент розповіли у Відділі комунікації поліції області.

Згідно з інформацією правоохоронців, 17 листопада близько 20:30 до поліції зателефонувала місцева мешканка, яка з жахом повідомила, що зайшовши в гості до родичів, виявила в їхньому будинку тіло свекра з тілесними ушкодженнями.

Після прибуття на місце трагедії поліцейські підтвердили факт вбивства 74-річного чоловіка.

А після проведеного розслідування з’ясували, що напередодні між убитим і його дружиною сталася сварка, під час якої 69-річна жінка схопила ножа, що лежав на столі, і кілька разів ударила благовірного в серце.

Той самий злощасний ніж

Нападницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

На жаль, сімейні сварки нерідко закінчуються вбивством: раніше повідомлялося про те, що на Хмельниччині чоловік жорстоко розправився з цивільною дружиною, а потім намагався переконати суддів, що зробив це з необережності.