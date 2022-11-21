Зарубав сокирою та "сховав" тіло у своєму будинку: під Одесою чоловік убив сусіда

Конфлікт двох сусідів закінчився вбивством

На Одещині, де раніше втратив життя чоловік, який приїхав пізно вночі додому, сталося ще одне вбивство: у місті Рені місцевий житель убив сокирою сусіда і проведе у в’язниці 7 років.

Про це місцевим ЗМІ розповів керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

За його словами, між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого господар ударив сокирою свого сусіда, від чого той помер.

Очевидно, злякавшись покарання за скоєне, вбивця втік, а тіло убитого залишив у власному будинку.

Через деякий час сестра вбитого подала заяву про зникнення брата.

Проводячи розшукові заходи, правоохоронці опитали місцевих жителів, а невдовзі виявили й тіло зниклого – у будинку сусіда.

Внаслідок розгляду справи в суді зловмисника було визнано винним у скоєнні вбивства, йому винесено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше у тій же Одеській області чоловік завдав дружині 17 ударів ножем та ліг спокійно спати.