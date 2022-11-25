Убив і закопав батька за будинком: у Запоріжжі син позбавив життя рідну людину

Якщо вина батьковбивці буде доведена, йому загрожує до 15 років за ґратами

У місті Запоріжжі, де в жовтні батько вбив сина, сталося нове злодіяння, але цього разу в ролі вбивці виступив молодший чоловік.

Про страшний інцидент розповіли в обласному відділенні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, у середині листопада на спецлінію "102" Запорізького районного управління поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його товариш довго не виходить на зв’язок.

Отримавши тривожний сигнал, правоохоронці насамперед провели санкціонований обшук за адресою зниклого, внаслідок якого виявили на території заднього двору закопане тіло 74-річного чоловіка з ознаками ножових поранень.

46-річний син, який проживав разом із убитим, зізнався, що наприкінці жовтня між ним і батьком виник конфлікт, під час якого він завдав батькові кілька ударів ножем у серце. Від поранень батько помер, а горе-син, намагаючись приховати сліди злочину, закопав його тіло позаду будинку.

Звичайно ж, фігуранта справи було затримано, і незабаром йому повідомили про підозру у вбивстві. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що не менш моторошний випадок вбивства рідної людини стався на Львівщині: там чоловік убив матір і пішов спокійною спати.