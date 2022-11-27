Бив руками, ногами, палицею та ременем: на Закарпатті чоловік убив громадянську дружину, завдавши їй майже півсотні ударів

Причиною смерті жінки стала внутрішня кровотеча та шок

У селі Синевир на Закарпатті сталося моторошне вбивство, яке, як це іноді буває, почалося із сімейної сварки.

Про страшний інцидент розповідає місцеве видання.

Як стало відомо після розгляду справи в суді, того фатального вечора чоловік у стані алкогольного сп’яніння затіяв сварку з громадянською дружиною на очах у двох неповнолітніх дітей.

"Спочатку він ударив долонею жінку по обличчю. Після цього, схопивши її руками за верхній одяг, штовхнув до стіни, чим завдав навмисного удару по голові потерпілої. Продовжуючи свої злочинні дії і доводячи їх до кінця, взяв у руки віник із дерев’яною ручкою круглої форми, яким завдав близько десяти ударів по різних частинах тіла, після чого взутими ногами навмисне завдав більше п’яти ударів в область грудної клітки і живота, завдав більше п’яти ударів руками по поверхні тіла, доки вона перестала подавати ознаки життя, після чого поклав жінку на ліжко", — вказано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згодом закарпатець витяг із штанів ремінь і почав бити співмешканку по ногах, після чого ліг спати біля своєї жертви.

Наступного дня мертву жінку виявили сторонні люди.

Судово-медична експертиза показала у неї розриви легень, забиття матки, крововилив у мозок, перелом гортані, переломи ребер та множинні садна, рани, синці та забиття. Загалом нещасній жінці кривдник завдав щонайменше 43 ударів. Причиною смерті стала внутрішня кровотеча та шок.

Свою причетність до вбивства чоловік спочатку визнав, але потім змінив свідчення та почав заперечувати факт убивства, намагаючись переконати суддів, що тілесні ушкодження жінка отримала напередодні вбивства увечері під час падіння.

Тим не менш, суд, що відбувся днями, визнав чоловіка винним у умисному вбивстві і засудив до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловік убив дружину ножем у серці і потім намагався переконати суддів, що зробив це "випадково".