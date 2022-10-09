Забив палицею до смерті: у Дніпрі чоловік убив знайомого в запалі сварки (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1843
Жертві в основному дісталося по обличчю та голові
Дніпро знову стає осередком побутових пригод, які несуть загрозу життю багатьом людям. Не встигли вщухнути пристрасті з чоловіком, який підпалив власну квартиру, як у місті сталося резонансне вбивство. 49-річний місцевий житель під час лайки зі знайомим вирішив закінчити суперечку за допомогою фізичної сили. Результатом розборок стала смерть 41-річного мешканця Запоріжжя.
Деталі трагедії розкрили у пресслужбі поліції Дніпровської області, а також видання "Репортер", яке поділилося ексклюзивними знімками з місця злочину. До речі, окрім жертви та її мучителя у приміщенні, де стався інцидент, перебувало ще троє людей.
Пригоду зафіксували у селищі Сухачівка, яке відноситься до Дніпра. В одному із садових корпоративів відпочивала компанія людей, коли між двома чоловіками раптово спалахнув конфлікт. Слово за слово, і ось уже один із них вирішив узяти гору за допомогою сили. Для кращого ефекту він озброївся товстою палицею, якою і завдав безліч травм своєму знайомому. Від отриманих каліцтв голови та обличчя постраждалий помер на місці.
До речі, ще двоє свідків подій мали явні травми — цілком можливо, отримані під час спроби розтягти тих, хто бився. Проте від госпіталізації постраждалі чоловік та жінка відмовилися.
Підозрюваного було затримано, зараз він перебуває у СІЗО. Імовірну причетність до вбивства поліцейські побічно підтвердили завдяки залученню кінологічного підрозділу з вівчаркою Альмою.
Передбачуваному вбивці вже пред’явлено підозру. У разі позитивного рішення суду йому може загрожувати до 15 років за ґратами.
Раніше "Телеграф" розповідав про схожий випадок у Рівненській області. Там чоловік заколов ножем свого сусіда.
Також ми писали про страшне вбивство на Львівщині, де брат вирішив за допомогою сили поквитатися зі своєю сестрою.