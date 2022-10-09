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Забив палицею до смерті: у Дніпрі чоловік убив знайомого в запалі сварки (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зброєю вбивства виявилося те, що першим підвернулося під руку — звичайна палиця Новина оновлена 09 жовтня 2022, 11:04
Зброєю вбивства виявилося те, що першим підвернулося під руку — звичайна палиця

Жертві в основному дісталося по обличчю та голові

Дніпро знову стає осередком побутових пригод, які несуть загрозу життю багатьом людям. Не встигли вщухнути пристрасті з чоловіком, який підпалив власну квартиру, як у місті сталося резонансне вбивство. 49-річний місцевий житель під час лайки зі знайомим вирішив закінчити суперечку за допомогою фізичної сили. Результатом розборок стала смерть 41-річного мешканця Запоріжжя.

Деталі трагедії розкрили у пресслужбі поліції Дніпровської області, а також видання "Репортер", яке поділилося ексклюзивними знімками з місця злочину. До речі, окрім жертви та її мучителя у приміщенні, де стався інцидент, перебувало ще троє людей.

Пригоду зафіксували у селищі Сухачівка, яке відноситься до Дніпра. В одному із садових корпоративів відпочивала компанія людей, коли між двома чоловіками раптово спалахнув конфлікт. Слово за слово, і ось уже один із них вирішив узяти гору за допомогою сили. Для кращого ефекту він озброївся товстою палицею, якою і завдав безліч травм своєму знайомому. Від отриманих каліцтв голови та обличчя постраждалий помер на місці.

Дніпро вбивство чоловіка 8.10.2022
Загиблий на місці злочину
Дніпро вбивство чоловіка 8.10.2022
Мешканцю Запоріжжя просто розбили голову палицею

До речі, ще двоє свідків подій мали явні травми — цілком можливо, отримані під час спроби розтягти тих, хто бився. Проте від госпіталізації постраждалі чоловік та жінка відмовилися.

Дніпро вбивство чоловіка 8.10.2022
Зброя вбивства

Підозрюваного було затримано, зараз він перебуває у СІЗО. Імовірну причетність до вбивства поліцейські побічно підтвердили завдяки залученню кінологічного підрозділу з вівчаркою Альмою.

Дніпро вбивство чоловіка 8.10.2022
Підозрюваного затримано

Передбачуваному вбивці вже пред’явлено підозру. У разі позитивного рішення суду йому може загрожувати до 15 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про схожий випадок у Рівненській області. Там чоловік заколов ножем свого сусіда.

Також ми писали про страшне вбивство на Львівщині, де брат вирішив за допомогою сили поквитатися зі своєю сестрою.

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#Вбивство #Дніпро #Кримінал