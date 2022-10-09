Забив палицею до смерті: у Дніпрі чоловік убив знайомого в запалі сварки (фото)

Жертві в основному дісталося по обличчю та голові

Дніпро знову стає осередком побутових пригод, які несуть загрозу життю багатьом людям. Не встигли вщухнути пристрасті з чоловіком, який підпалив власну квартиру, як у місті сталося резонансне вбивство. 49-річний місцевий житель під час лайки зі знайомим вирішив закінчити суперечку за допомогою фізичної сили. Результатом розборок стала смерть 41-річного мешканця Запоріжжя.

Деталі трагедії розкрили у пресслужбі поліції Дніпровської області, а також видання "Репортер", яке поділилося ексклюзивними знімками з місця злочину. До речі, окрім жертви та її мучителя у приміщенні, де стався інцидент, перебувало ще троє людей.

Пригоду зафіксували у селищі Сухачівка, яке відноситься до Дніпра. В одному із садових корпоративів відпочивала компанія людей, коли між двома чоловіками раптово спалахнув конфлікт. Слово за слово, і ось уже один із них вирішив узяти гору за допомогою сили. Для кращого ефекту він озброївся товстою палицею, якою і завдав безліч травм своєму знайомому. Від отриманих каліцтв голови та обличчя постраждалий помер на місці.

Загиблий на місці злочину

Мешканцю Запоріжжя просто розбили голову палицею

До речі, ще двоє свідків подій мали явні травми — цілком можливо, отримані під час спроби розтягти тих, хто бився. Проте від госпіталізації постраждалі чоловік та жінка відмовилися.

Зброя вбивства

Підозрюваного було затримано, зараз він перебуває у СІЗО. Імовірну причетність до вбивства поліцейські побічно підтвердили завдяки залученню кінологічного підрозділу з вівчаркою Альмою.

Підозрюваного затримано

Передбачуваному вбивці вже пред’явлено підозру. У разі позитивного рішення суду йому може загрожувати до 15 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про схожий випадок у Рівненській області. Там чоловік заколов ножем свого сусіда.

Також ми писали про страшне вбивство на Львівщині, де брат вирішив за допомогою сили поквитатися зі своєю сестрою.