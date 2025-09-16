На фронті вбили Путіна? ЗСУ показали цікаве відео з передової

Відео роботи бійців підрозділу "Спартан" завірусилось у мережі

Є чимало чуток, що очільник Росії Володимир Путін має "двійників". Цікаво, що окупанта, схожого на російського лідера, нещодавно застрелили на фронті.

Відповідне відео поширює паблік "Збройні Сили України. Війна з окупантами". Відомо, що бійці підрозділу "Спартан" знищили окупанта, який дуже сильно схожий на Путіна.

На відео видно, як спочатку в місце, де перебував окупант, падає снаряд. А вже наступним кадром показують вбитого солдата армії РФ. Однак цікавість викликає його обличчя, адже він має сильну схожість з Путіним. Саме тому у мережі вже почали писати, що бійці "Спартану" вбили "двійника" Путіна.

Обережно, відео містить чутливі кадри 18+.

""Спартан" ліквідував "Путіна". Він міг стати двійником і грати свою роль, але поїхав на війну і здох", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що щороку з'являються чимало чуток про двійників Путіна. Так, навесні 2025 під час візиту російського лідера в Курську область штучний інтелект помітив дивну деталь. ШІ, аналізуючи ті фото Путіна, припустив, що це міг бути двійник, адже досить сильно відрізнялась міміка, деякі риси обличчя тощо.

Враховуючи це можна сказати, що ліквідація двійника Путіна на фронті справжня втрата для Кремля. Адже він міг "грати роль" правителя Росії, але обрав смерть в окопах.

Нагадаємо, що фото Путіна без фотошопу вразило мережу. В око впадають не тільки глибокі зморшки та сильна худоба, а й змарнілий, виснажений вигляд.

