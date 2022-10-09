Забил палкой до смерти: в Днепре мужчина убил знакомого в пылу ссоры (фото)

Жертве в основном досталось по лицу и голове

Днепр вновь становится сосредоточием бытовых происшествий, которые несут угрозу жизни многим людям. Не успели поутихнуть страсти с мужчиной, поджегшим собственную квартиру, как в городе произошло резонансное убийство. 49-летний местный житель во время ругани со знакомым решил закончить перепалку с помощью физической силы. Результатом разборок стала смерть 41-летнего жителя Запорожья.

Детали трагедии раскрыли в пресс-службе полиции Днепровской области, а также издание "Репортер", которое поделилось эксклюзивными снимками с места преступления. К слову, помимо жертвы и ее мучителя в помещении, где произошел инцидент, находилось еще трое человек.

Происшествие зафиксировали в поселке Сухачевка, который относится к Днепру. В одном из садовых корпоративов отдыхала компания, и между двумя мужчинами внезапно вспыхнул конфликт. Слово за слово, и вот уже один из них решил взять верх с помощью силы. Для пущего эффекта он вооружился толстой палкой, которой и нанес множество травм своему знакомому. От полученных увечий головы и лица пострадавший скончался на месте.

Погибший на месте преступления

Жителю Запорожья попросту разбили голову палкой

К слову, еще двое свидетелей происходящего имели явные травмы — вполне возможно, полученные во время попытки разнять дерущихся. Однако от госпитализации пострадавшие мужчина и женщина отказались.

Орудие убийства

Подозреваемый был задержан, сейчас он находится в СИЗО. Вероятную причастность к убийству полицейские косвенно подтвердили благодаря задействованию кинологического подразделения с овчаркой Альмой.

Подозреваемый задержан

Предполагаемому убийце уже предъявлено подозрение. В случае позитивного решения суда ему может грозить до 15 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о похожем случае в Ровенской области. Там мужчина заколол ножом собственного соседа.

Также мы писали о жутком убийстве на Львовщине, где брат решил с помощью силы поквитаться со своей сестрой.